Coup de tonnerre en NBA: une superstar se retire, une autre pourrait ne plus jouer de toute la saison!

C’est un véritable séisme en NBA, la ligue américaine de basket. Avec deux mauvaises nouvelles pour deux des superstars de la ligue.

La première mauvaise nouvelle concerne LeBron James. On le sait, il est blessé au tendon du pied droit et sera absent des parquets jusqu’à la fin du mois. Mais les Los Angeles Lakers sont dos au mur. Si les Californiens (11e sur 15 dans la conférence Ouest) ne remportent pas un nombre suffisant de matches d’ici fin mars, l’équipe de LeBron James sera finie pour la saison. Et on ne reverra alors pas le King sur les parquets, le staff ne voulant pas aggraver sa blessure si les chances de l’équipe sont de toute façon compromises. C’est du moins l’analyse que dressent les médias spécialisés. Et comme le « GOAT » a déjà 38 ans et 20 saisons au compteur, cette saison sera peut-être la dernière… Bref, ça ne sent pas bon, pas bon du tout.