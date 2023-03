La mise en garde de la Corée du Nord ce dimanche: «Cessez immédiatement vos remarques provocantes et vos exercices militaires conjoints»

« L’ONU et la communauté internationale vont devoir appeler les Etats-Unis et la Corée du Sud à cesser immédiatement leurs remarques provocantes et leurs exercices militaires conjoints », a déclaré le vice-ministre Kim Son Gyong dans un communiqué publié par KCNA.

Selon lui, la rhétorique et les manoeuvres de Séoul et Washington ont conduit à un niveau de tensions « extrêmement dangereux ».