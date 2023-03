Séquence émotion dans «The Voice»: «Il faut beaucoup de courage pour venir faire ça…»

Mais pour cette deuxième salve d’auditions à l’aveugle, Elio, un étudiant de 19 ans originaire de Montpellier, a fait le pari d’interpréter Salope, de Bigflo et Oli. Une chanson forte sur la prostitution et le regard des autres. « Chanter une chanson de Biglo & Oli devant Bigflo & Oli, c’est dur mais je suis prêt », dit-il avant de se lancer. Pendant sa prestation, Florian, l’aîné des frères rappeurs, est cueilli par l’interprétation. Les deux coachs se retournent, ainsi que Zazie.

Choisir un titre de l’un des coachs pour les auditions à l’aveugle est souvent à double tranchant et rares sont ceux qui s’attirent ainsi les faveurs des juges. Pas plus tard que la semaine dernière, le candidat Jeck n’a pas convaincu les coachs en reprenant Vianney.

Sur la fin de la chanson, Bigflo écrase quelques larmes aux coins de ses yeux, soutenu par son frère Oli. « T’as ému Flo qui fait toujours le beau et qui est toujours en mode clown, ça me fait plaisir, bravo » lance le petit frère au candidat. « On est super touchés » ajoute-t-il soulignant la difficulté d’une telle chanson.