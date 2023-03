Paris-Nice: diffusions tv, parcours, favoris... ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la première étape (vidéo)

Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, soit les deux premiers du dernier Tour de France, vont se retrouver à partir de dimanche sur Paris-Nice.

Les deux coureurs n’ont pas loupé leur début de saison: Pogacar compte déjà cinq victoires en six jours de course. Et Vingegaard a fait carton plein en emportant les trois étapes plus le général du Gran Camino.