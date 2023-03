Clap de fin pour Lontie Photo Digit à Auderghem après trois générations: «C’était ma deuxième maison»

Tout a commencé le 14 avril 1951 quand son grand-père, photographe profesionnel, décide d’ouvrir le magasin au 128 de la chaussée de Wavre à Auderghem. Il a alors la cinquantaine. Cette passion pour la photographie se transmet à ses parents et Martine Lontie n’y échappe pas.

Martine Lontie a vendu son dernier appareil photo jeudi. Dans son magasin, les étales se vident assez rapidement sans que les stoks soient renfloués. C’est une boutique comme il n’en existe plus beaucoup qui va disparaître le 31 mars à 18h30. La gérante de Lontie Photo Digit prend sa retraite et met fin au commerce famillial qui a vu se succéder trois générations.

Au fil du temps, Lontie Photo Digit a adapté ses services. Les reportages photos ont disparu et la gérante propose désormais de réaliser des photos d’identité, d’imprimer les photos sur touts les supports sans oublier la vente d’appareils photos et d’accessoires le tout agrémenté de conseils.

« Au service des clients de génératione génération, on a établi un contact de confiance avec la clientèle. On guide les clients vers ce qui leur conviendrait le mieux et qui leur plairait. C’est comme les chaussures, si elles sont belles mais ne conviennent pas, elles restent dans l’armoire », déclare la gérante.

Martine va raccrocher mais elle garde son appareil photo. Elle continuera ses cours particuliers où elle partage son savoir, son amour et ses valeurs. « On est photographe, pas marchand d’image. Faire une photo, c’est représenter ce qu’on a vu or beaucoup de personnes retravaillent la photo. Ça c’est un autre art », distingue l’indépendante qui recommande la patience.

Arrivée du digital

L’arrivée du digital change la manière de faire la photographie. « On n’a jamais fait autant de photos qu’jourd’hui mais on les regarde jamais car elles sont sur les écrans et il y en a tellement qu’il faut les trier », note Martine. Le retour aux anciens appareils est surtout dû à une curiosité qui tient davantage d’une mode passagère qu’une véritable marche arrière pour la gérante.

« Quand les premiers appareils digitaux sont arrivés, on était assez méfiants car il y avait plein de problème (lent, passez précis, photo pixellisée) », confie Martine. « Mais on ne va pas contre la technologie qui s’est fortement améliorée. Il n’y avait plus de raisons de continuer àvec l’argentique. »

« Le marché de la photo est très mauvais, il y a beaucoup de magasins de photo qui ferment », constate Martine. Alors même si la passion est toujours là, l’âge et la volonté de consacrer davantage de temps pour elle et sa famille la décident à tirer sa révérence.