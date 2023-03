Séropositif, Mike contacte une assurance pour une incapacité de travail: le Bruxellois de 37 ans est choqué de la réponse qu’il a reçue dix jours plus tard…

Contactée par nos confrères, la porte-parole d’AG s’excuse pour ce triste message. « Cette communication, on la regrette. Elle manquait d’explication et d’empathie. On sait qu’il y a une marge d’amélioration pour ce genre de communication. On est dans une situation humaine qui demande plus d’explications et un caractère plus humain », déclare Laurence Gijs.