Catastrophe ferroviaire en Grèce: le Premier ministre demande pardon aux familles des victimes

«En tant que Premier ministre, je dois à tous, mais surtout aux proches des victimes, (de demander) pardon», a-t-il écrit dans un message adressé aux Grecs et publié notamment sur son compte Facebook. «Dans la Grèce de 2023, il n’est pas possible que deux trains circulent en sens inverse sur une même ligne et que personne ne le remarque».

«Nous ne pouvons pas, ne voulons pas et ne devons pas nous cacher derrière l’erreur humaine» imputée au chef de gare, a insisté le dirigeant conservateur.