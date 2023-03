«The Voice» (TF1): cette candidate n’est pas n’importe qui, vous l’avez déjà vue dans une série (vidéo)

Ce samedi 5 mars, TF1 diffusait le deuxième épisode de la douzième saison de « The Voice : la plus belle voix ». Les coachs Amel Bent, Zazie, Vianney et Bigflo & Oli sont à nouveau partis à la chasse aux talents, sur leurs mythiques fauteuils rouges.

Durant cette soirée d’auditions à l’aveugle, une candidate s’est démarquée avec une version personnelle de la chanson « Taxi » d’Angèle. Son prénom ? Ludmilla. Cette Parisienne de 25 ans a décidé de rejoindre l’équipe d’Amel Bent, malgré les buzz de Bigflo & Oli et Vianney. Amel a notamment souligné le réalisme de son interprétation : « Quelle incarnation, tu m’as mis les frissons ». Et pour cause, Ludmilla n’est pas seulement chanteuse, elle est surtout actrice !