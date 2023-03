Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, déclare que la guerre en Ukraine «a été lancée contre la Russie»: le public éclate de rire (vidéo)

C’est le quotidien britannique The Guardian qui rapporte cette anecdote qui en dit long. Lors du Raisina Dialogue, un forum organisé à New Delhi dans la foulée du G20, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a fait éclater de rire l’assemblée – bien malgré lui – avec son analyse toute personnelle du conflit en Ukraine. En effet, selon lui, « le conflit en Ukraine a été lancé contre la Russie ». La phrase, prononcée avec le plus grand sérieux, a aussitôt suscité des éclats de rire dans l’assemblée. Moment gênant s’il en est, mais cela n’a pas empêché le ministre des Affaires étrangères russe de poursuivre sur sa lancée. « La guerre en Ukraine, que nous essayons d’arrêter, et qui a été déclarée contre nous en utilisant le peuple ukrainien, bien sûr, a influencé la politique russe, y compris notre politique énergétique ».

En marge du G20, Josep Borrell a relevé que le chef de la diplomatie russe était cette fois-ci resté quand les pays occidentaux ont condamné la Russie pour son invasion, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. L’an dernier lors d’une précédente réunion en Indonésie, Sergueï Lavrov avait quitté à la mi-journée une session avec ses homologues du G20 après un flot de déclarations condamnant l’invasion de l’Ukraine. « Au moins, cette fois, il est resté et il a écouté. C’est une petite amélioration mais c’est important », a estimé le chef de la diplomatie européenne.