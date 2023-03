Ramzan Kadyrov, dirigeant tchétchène, empoisonné? L’allié de Vladimir Poutine aurait été victime d’une tentative d’assassinat

Selon plusieurs sources, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a été victime d’une tentative d’assassinat. Depuis plusieurs mois, les clichés et vidéos dans lesquelles apparaît l’allié de Vladimir Poutine sèment le doute. Le Tchétchène de 46 ans semble alors beaucoup plus « gonflé » et ne parvient pas à ouvrir les yeux.

Selon le journaliste kazakh Azamat Maytanov, cela résulte d’un empoisonnement. Il indique sur Telegram que Ramzan Kadyrov est gravement malade et souffre de problèmes rénaux.