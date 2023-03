Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Plus de 100 jours, 112 exactement se sont écoulés depuis le 14 novembre 2022 et la disparition de la Namuroise, Juliette Goormans. La jeune fille de 17 ans a été vue pour la dernière fois au magasin Carrefour Market de la rue Gustave Guidet à Vedrin.

Si vous avez vu Juliette ou si vous savez où elle est, contactez la police ou Child Focus. - Child Focus

Au plus les jours passent, au plus l’inquiétude grandit au sein de sa famille. Malgré le manque de piste, ses proches n’arrêtent pas leurs recherches. « On continue à diffuser des affiches. Encore ce week-end, on descend sur Namur pour distribuer des affiches dans les commerces et questionner les gens », nous confie Yanny, le demi-frère de Juliette.

Il y a quelques jours à peine, l’espoir était à son maximum.