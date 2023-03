Une page se tourne à la RTBF: Studio Foot ne proposera plus ces images de foot avant les matches du samedi soir…

« Il n’y a plus de page sur le foot étranger dans le Studio Foot du samedi » : Pierre Deprez l’a donc annoncé ce samedi soir aux téléspectateurs de la Une (RTBF). Cette page, avec les résumés des meilleurs matches européens qui s’étaient tenus le samedi après-midi et le samedi soir, était proposée depuis plus de 20 ans. Et ce, en collaboration avec VOOsport World pour le championnat anglais. Et depuis peu, avec Eleven, pour les championnats allemand, italien, espagnol et français.

de videos

Ces images de foot étranger seront proposées dans « 100 % sport le mag » le dimanche et dans La Tribune le lundi, a précisé Pierre Deprez.