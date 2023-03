Les F-16 belges rugissent dans le ciel anglais: les avions de combat participent à l’exercice Cobra Warrior organisé par la Royal Air Force!

Émois sur les réseaux sociaux britanniques. Des internautes ont signalé le rugissement d’avions de combat au-dessus de la ville de Sheffield dans le nord de la Grande-Bretagne, ainsi qu’à ses alentours. Selon les témoignages relayés notamment par The Star, des bruits de tirs ont été entendus. Il n’a pas fallu longtemps pour que des passionnés d’aviation identifient des appareils belges. Contactée, la force aérienne britannique a confirmé que quatre F-16 belges avaient survolé le sud de Sheffield tandis que quatre F-18 finlandais faisaient de même à l’ouest de la cité.

Ces appareils participent à Cobra Warrior, un exercice de grande ampleur organisé deux fois par an par la Royal Air Force. Il est décrit comme un entraînement de haute intensité de tactiques aériennes de combats de guerre. L’exercice qui a débuté ce 2 mars doit se poursuivre jusqu’au 24. Il rassemble un total de 70 avions. Six jets belges sont basés à Waddington dans le Lincolnshire aux côtés de six F-18 de Finlande. Cette base aérienne accueille depuis l’automne 2022 les Red Arrows, l’équipe britannique de voltige militaire.