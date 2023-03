Berloz: le procès de Steven Di Salvo, accusé de l’assassinat de son ex-compagne, va débuter

Les faits reprochés à Steven Di Salvo s’étaient déroulés à Berloz le 22 juin 2020. L’accusé avait tué sa compagne, Jessika Oliveira De Melo, en l’étranglant et après lui avoir porté plus de quarante coups de couteau. Le trentenaire n’avait pas accepté la décision prise par sa compagne, et mère de leurs quatre enfants, de rompre. Steven avait été interpellé dans la foulée, alors qu’il avait lui-même appelé la police après avoir pris la fuite en direction de Saint-Trond. Lors de son arrestation, il avait confirmé aux policiers avoir tué sa compagne.

Le corps de Jessika Oliveira De Melo avait été découvert dans la maison occupée par le couple à Berloz. La victime était étendue dans le salon. Elle présentait de nombreuses lésions réalisées à l’aide d’objets tranchants. L’autopsie avait démontré un total de 49 plaies réalisées par coups de couteau. Aucune de ces plaies n’était de nature à provoquer le décès. La mort avait été causée par une manœuvre d’étranglement.

Surendettement Steven Di Salvo et Jessika Oliveira De Melo étaient en couple depuis six ans. Ils avaient donné naissance à quatre enfants. Ils étaient en situation de surendettement. L’enquête a démontré que Jessika Oliveira De Melo avait pris la décision de quitter Steven et de retourner vivre chez sa mère à Wavre. Elle avait perdu la joie de vivre auprès de Di Salvo en raison de l’inactivité de ce dernier.

Steven ne souhaitait pas rompre. Il craignait de voir Jessika partir au Brésil avec leurs enfants. Le jour des faits, le couple avait rendez-vous chez un notaire pour fixer les modalités de leur séparation. 5 jours de procès L’accusé a affirmé qu’il ne se souvenait pas des circonstances précises de la scène mortelle. Il a reconnu avoir porté trois coups de couteau à Jessika Oliveira De Melo, puis avoir perdu le contrôle et l’avoir étranglée. Bien avant les faits, il aurait évoqué l’idée de tuer Jessika si elle devait le quitter.