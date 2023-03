Après dix ans d’absence, la télé-réalité «Le Pensionnat» préparerait son grand retour

Souvenez-vous : dans cette émission de télé-réalité, une vingtaine de jeunes ados se retrouvent plongés dans les années 1950 et suivent les méthodes d’éducation de l’époque, en pension.

Selon les informations du journaliste, une célèbre émission née il y a près de vingt ans s’apprêterait à revenir sur nos écrans. Le tournage se déroulerait cet été en région parisienne… Il s’agit du fameux « Pensionnat », cette franchise déclinée sur trois saisons par la chaîne française M6. La première, intitulée « Le Pensionnat de Chavagnes », s’était déroulée en 2004. La seconde, « Le Pensionnat de Sarlat », avait eu lieu l’année suivante. Puis, il avait fallu attendre 2013 pour voir le programme revenir sur nos écrans. Si les deux premières saisons avaient été tournées en France, cette troisième et dernière édition baptisée « Retour au pensionnat à la campagne » avait été enregistrée en Belgique, à l’internat du Val Notre-Dame d’Antheit (en province de Liège).

Un vent de nostalgie souffle sur la télévision d’aujourd’hui. Après le retour réussi de la « Star Academy », la célébration des 20 ans de « Nouvelle Star » sur M6 et le supposé come-back de « Secret Story », les chaînes n’ont pas fini de recycler la bonne vieille télé-réalité des années 2000. La preuve avec cette nouvelle info dévoilée sur Twitter par le journaliste médias et chroniqueur de « Touche pas à mon poste ! » Clément Garin…

Depuis, plus de nouvelles du programme, qui enregistrait pourtant de jolies audiences. En France, ses trois saisons avaient rassemblé en moyenne jusqu’à 3,9 millions de téléspectateurs ! Chez nous, l’émission était diffusée sur le groupe RTL.

Pour rappel, « Le Pensionnat » rassemblait une vingtaine de collégiens, dont l’objectif était de vivre entre les murs d’un pensionnat des années 1950, tout en suivant les méthodes éducatives de l’époque. Séparés de leurs proches durant quatre semaines, ces jeunes adolescents devaient vivre en communauté et accepter une discipline ferme : respect de l’uniforme, lits au carré, une cuillerée d’huile de foie de morrue chaque matin… Un concept fort qui tentait de réduire le fossé générationnel entre les jeunes nés dans les années 1940 et ceux nés dans les années 1990. À l’ère des Smartphones et des réseaux sociaux, l’idée de relancer cette expérience paraît assez séduisante.