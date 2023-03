La RTBF a fait son choix entre Anderlecht et l’Union en Europa et Conference League: voici le match qui sera diffusé en direct à la télévision

Le match de Gand sera lui diffusé sur Tipik et sur Auvio à 21h. Quatre autres matches (deux à 18h45, deux à 21h) seront, eux, diffusés sur VOOsport World 1 et VOOsport World 2.

Anderlecht – Villarreal sera donc uniquement diffusé sur Auvio. Pour celles et ceux qui souhaitent regarder les Mauves sur un grand écran de télévision via l’application Auvio disponible sur la box de Proximus ou en chromecast, il ne reste plus à espérer que, pour une fois, le match sera proposé en FHD sur Auvio, et pas en simple HD.

De nouveau, la RTBF manque de chance. L’UEFA a programmé les matches de l’Union et d’Anderlecht à la même heure… Notre chaîne publique est donc, pour la 5ème fois cette saison, face à un dilemme (puisque c’était déjà le cas, à quatre reprises, en phase de poules). Et le choix était cornélien...

Une page se tourne à la RTBF: Studio Foot ne proposera plus ces images de foot avant les matches du samedi soir…

Pierre Deprez l’a annoncé ce samedi soir aux téléspectateurs... - News

Déception pour les amateurs de foot qui avaient pris l’habitude, depuis plus de 20 ans, de suivre « Studio Foot » (dénommé Match 1 avant…) le samedi soir. Une page s’est tournée hier soir…

« Il n’y a plus de page sur le foot étranger dans le Studio Foot du samedi » : Pierre Deprez l’a donc annoncé ce samedi soir aux téléspectateurs de la Une (RTBF). Cette page, avec les résumés des meilleurs matches européens qui s’étaient tenus le samedi après-midi et le samedi soir, était proposée depuis plus de 20 ans. Et ce, en collaboration avec VOOsport World pour le championnat anglais. Et depuis peu, avec Eleven, pour les championnats allemand, italien, espagnol et français.

Ces images de foot étranger seront proposées dans « 100 % sport le mag » le dimanche et dans La Tribune le lundi, a précisé Pierre Deprez.

C’est une décision prise par la RTBF, ce n’est pas VOO qui refuse que ses images soient diffusées le samedi soir.

Depuis plusieurs mois, la RTBF avait déjà supprimé son Studio Foot du vendredi soir. Même quand Anderlecht ou le Standard jouent le vendredi soir (Ostende-Anderlecht ou Standard-Eupen n’avaient pas été diffusés dernièrement), la Une ne proposait plus le résumé de la rencontre en TV le vendredi soir. Les meilleurs moments de la rencontre du vendredi soir ne sont disponibles que sur Auvio. La RTBF avait simplement fait une exception il y a trois semaines quand la Pro League avait programmé 3 matches le vendredi 10 février.