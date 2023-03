Deux Belges défoncent le mur d’une villa avec leur Ferrari... à 400.000 euros: les images sont impressionnantes! (vidéo)

C’est un accident très spectaculaire qui s’est produit ce week-end en Italie, et qui implique un couple de Belges. L’accident a été filmé. Il s’est produit lors d’une course de « supercars ». Sur la vidéo, on voit deux Ferrari qui arrivent dans un virage serré. Tellement serré que les deux voitures sortent de la route : elles « sautent » par-dessus le fossé et « volent » littéralement dans la clôture d’une villa avec une piscine.

Le double accident, qui s’est produit à Osimo (Ancône), a été filmé par les caméras de la maison concernée : les Ferrari, l’une après l’autre, ont défoncé la clôture de la villa, projetant de la terre et des morceaux de carrosserie qui ont été envoyés dans la piscine.