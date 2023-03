Le collectif 8 mars Tournai organise une action pour l’égalité hommes-femmes, ce 8 mars

Le mercredi 8 mars, le collectif 8 mars Tournai répondra à l’appel international à la grève pour la 4e année consécutive. Il appelle à un nouveau rassemblement « Il est important de faire partie de cet élan international et de mobiliser les femmes là où elles vivent, car nous voulons faire entendre notre message ici aussi : tant que nous n’atteindrons pas l’égalité, nous ne lâcherons rien ! », affirme Camille, l’une des porte-parole du collectif. Un jour d’arrêt de travail L’appel national à la grève est soutenu par les principaux syndicats qui couvriront la participation des militantes et travailleuses aux actions le jour J. Par un arrêt de travail d’une journée, un break dans les études d’une heure ou une grève du travail reproductif, le collectif veut démontrer que lorsque les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête. « Nous portons l’économie belge, nous sommes majoritaires dans les secteurs du soin ou de la consommation, et pourtant les femmes continuent de moins bien gagner leur vie et cela jusqu’à la retraite… On mène des doubles journées à cause du manque de place d’accueil, et cette précarité est encore plus flagrante pour toutes celles qui n’ont pas les bons papiers ou titres de séjour », continue Camille.

À Tournai, des moyens conséquents ont été débloqués pour l'accompagnement vers la sécurité et l'autonomie des femmes victimes de violence, via la création de 25 nouvelles places d'accueil à l'horizon 2026. Mais le collectif appelle à la grève pour maintenir la pression : « Là aussi, nous devons continuer à nous faire entendre ! 2026 c'est super mais on peut faire mieux, plus vite et plus fort, notamment via le renforcement de l'accompagnement administratif de celles qui sont déjà sorties de l'emprise, la formation des agents de quartier et des professionnels de la santé à l'accompagnement. Les 25 nouvelles places ne vont pas être LA seule solution ».

Chez Vitrine Fraîche Au programme de la journée du 8 mars, qui se passe dans le piétonnier à Vitrine Fraiche (Rue de la Cordonnerie 11, Tournai) : dès 15h différents ateliers, projections et lectures seront proposés (ouvert aux enfants). À partir de 17h et pour fêter les droits des femmes et la sororité, le collectif proposera différents concerts et une prise de parole avec Full Métal Paillettes et un dj set “Ladies’ vocal vinyl mix” by Cooperfish. Bar et petite restauration sur place, à prix démocratique. « On veut aussi profiter de cette journée pour faire la fête, nous retrouver pour faire entendre nos voix ».