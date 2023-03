Un véhicule prend feu dans un hangar qui s’embrase à Forville: une dizaine de camions de pompiers déployés

Samedi soir, aux environs de 21h, un incendie s’est déclaré dans le hangar d’une société située à la rue de Branchon, à Forville dans la commune de Fernelmont. L’origine serait un véhicule présentant une défaillance technique, indique le parquet de Namur. A priori, il s’agit d’une origine involontaire.

Le feu s’est rapidement embrasé, une citerne de mazout et d’autres accélérants se trouvant à l’intérieur du hangar. Les pompiers de la zone NAGE sont intervenus avec une dizaine de camions des casernes de Namur, Éghezée et Andenne. Ils ont également reçu le renfort de leurs collègues de Hannut. Heureusement, les flammes touchant la grange à l’arrière de l’habitation ne se sont pas propagées et n’ont fait aucun blessé. Le bâtiment et son contenu, dont plusieurs voitures, sont détruits.