Une ambiance de pré-Laetare à Souvret pour les soumonces générales

La foule était concentrée autour des barrières Nadar pour voir défiler le cortège. Les gilles avaient rivalisé d’imagination pour se déguiser. « Je fais partie des Joyeux Gilles de Souvret depuis mon enfance. Le folklore, je l’ai dans le sang, et je ne manquerai pour rien au monde d’être ici avec tous mes amis » signale Thibaut Potigny. « Cette année, je me suis transformé en Inspecteur Gadget ! ». « Nos vêtements s’inspirent des comédiens vénitiens » poursuivent Cathy Willems et Jean-Marc Roelandt. Ce dernier, gille depuis 39 ans et président des Copains souvrétois, était accompagné de ses Cabotines !