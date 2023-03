«Je vends de la merde»: Nagui critique le métier controversé d’un candidat de «N’oubliez pas les paroles» et crée un malaise (vidéo)

Décidément, le plateau de « N’oubliez pas les paroles » semble attirer les personnalités du web, en ce moment. Exemple avec le Maestro actuel, Louis, streameur actif sur la plateforme Twitch sous le pseudo d’Hexakil. Cette semaine, le champion a dû affronter un autre créateur de contenu, Steven, alias @steven_btn sur Instagram. Ce jeune Parisien est suivi par plus de 63 000 personnes sur le réseau social et se considère donc comme influenceur. Sur Insta, Steven propose du contenu lifestyle : « C’est un peu la routine, ça touche la mode, les vêtements, les restaurants, la santé mentale aussi. » Répondant à une question de Nagui, le jeune homme, qui est également étudiant en marketing digital, a confirmé qu’il vivait de ce métier, notamment grâce à la promotion de marques. De quoi faire réagir l’animateur…

Tentant de comprendre son activité, Nagui s’est mis dans la peau d’une marque souhaitant collaborer avec lui. « Je suis une marque, je vends de la merde, je vous appelle (…) Je vous donne tant de milliers d’euros et vous, vous dites que la merde que je vends, c’est super. » À Steven de se défendre : « Alors non, je ne vais pas jusque-là (…) En réalité, il faut savoir accepter les choses qui sont en adéquation avec nos valeurs et pour moi, ça c’est hyper important quand même. » Malgré ces explications, Nagui a voulu en remettre une couche, en rappelant les dérives du dropshipping (cette pratique qui consiste à revendre un produit de qualité médiocre à un montant plus élevé que son prix de base). Le candidat a précisé qu’il ne jouait pas ce jeu-là.