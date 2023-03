«C’est un excentrique et un fou»: un ancien dirigeant de l’AS Roma se lâche en évoquant Radja Nainggolan

Après un passage contrasté à l’Antwerp, Radja Nainggolan a fait son retour en Italie, en Serie B, plus précisément à la SPAL. Le joueur belge a fait le bonheur de l’AS Roma mais Walter Sabatini, directeur sportif du club entre 2011 et 2016, s’est montré sans tabou en évoquant le joueur belge.

Et de nuancer : « C’est un excentrique, un fou, et ses coéquipiers auraient dû le comprendre et l’aider davantage. Certains étaient jaloux, envieux, parce que Radja a toujours eu tout ce qu’il voulait, mais sur le terrain, c’est un joueur de haut niveau. Ce que je l’ai vu faire à la Roma, je ne l’ai pas vu chez d’autres joueurs. »