Luxair investit dans sa future flotte avec l’achat de deux Boeing 737-8

Ce vendredi 3 mars, le Conseil d’Administration de Luxair a approuvé l’achat de deux Boeing 737-8 qui sont prévus d’être livrés pendant l’été 2026, investissant ainsi dans la croissance future de Luxair. Dès aujourd’hui, Luxair étend la connectivité du Luxembourg et de la Grande Région afin de satisfaire la demande croissante sur ces marchés. En prévision de cette expansion, Luxair a sécurisé avec Boeing l’augmentation immédiate de sa flotte grâce au contrat de leasing qui entrera en service en juillet 2023, pour deux Boeing 737-8. Ces avions seront opérés par des équipages Luxair et permettront à la compagnie aérienne de mieux atténuer les impacts financiers de la crise énergétique, grâce à l’efficacité accrue de ces avions de nouvelle génération. De plus, Luxair et Boeing sont en cours de négociation pour l’achat de deux appareils supplémentaires de ce même type pour une livraison prévue en 2027, à l’échéance du contrat de leasing. L’achat de jusqu’à quatre Boeing 737-8 est considéré comme une partie essentielle des investissements pour l’avenir de Luxair.

Une expérience de vol plus confortable Les Boeing 737-8, dont la livraison est prévue en 2026, disposeront d’une capacité allant jusqu’à 186 sièges avec un aménagement offrant une expérience de vol plus confortable. À bord, les passagers pourront bénéficier d’une cabine plus spacieuse, d’un meilleur confort d’assise, d’un espacement entre les sièges supérieurs à la moyenne des autres compagnies (30 inches) ainsi que de plus grands compartiments à bagages pour plus d’espace de stockage dans la cabine.

Vers toujours plus de destinations Avec un rayon d’action atteignant les 3.100 miles nautiques (soit 5.740 km), les Boeing 737-8 vont, dès 2023, étendre le rayon actuel des opérations de Luxair. Cet avion sera utilisé pour les vols les plus longs tels que ceux, opérés actuellement, vers Dubaï, le Cap-Vert et le Sénégal mais également sur le reste du réseau Luxair. Grâce à ces nouveaux appareils, Luxair pourra même, dans un avenir proche, étendre son réseau de destinations pour des voyages toujours plus lointains et ainsi offrir de nouvelles perspectives à ses passagers.