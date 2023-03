Le prince Harry et Meghan Markle invités à assister au couronnement du roi Charles III: «Une décision immédiate ne sera pas communiquée à ce stade»

« Une décision immédiate sur la présence du duc et de la duchesse ne sera pas communiquée de notre côté à ce stade », a précisé ce porte-parole.

Après un documentaire diffusé sur Netflix en décembre, Harry, 38 ans a publié début janvier ses mémoires controversés intitulés « Le Suppléant », dans lesquels il raconte son adolescence marquée par la drogue et l’alcool et détaille la rupture de ses relations avec son père, le roi Charles III, et son frère William.