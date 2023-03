«Il était une fois Bomel», trois conférences retracent l’histoire du quartier

La première conférence se tiendra le jeudi 9 mars à 20h et évoquera la période de 1820 à 1920. L’auteur Vincent Bruch proposera de remonter le temps afin d’appréhender la complexité de ce faubourg qui connaîtra un formidable développement urbanistique. La lecture de plans et le support de photographies anciennes illustreront la vie de ce quartier populaire.

Le jeudi 16 mars à 20h, Vincent Bruch s’intéressera à la période de 1920 à 2020 pour mettre en lumière les décisions, prises aux niveaux communal, régional et national, qui ont modelé la physionomie urbaine et le développement du Bomel que nous connaissons aujourd’hui.

La troisième conférence sera tenue par Philippe Bragard, professeur d’histoire à l’UCLouvain, le jeudi 30 mars à 20h. Il évoquera les 17 et 18e siècles lors desquels les faubourgs de Bomel et d’Herbatte ont été intégrés au système défensif de la ville de Namur par Vauban et d’autres ingénieurs.