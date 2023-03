Le collège de Godinne-Burnot organise des cours de magie le mercredi après-midi

Deux mercredis par mois, c’est un air de Poudlard qui s’empare du collège Godinne-Burnot. En effet, depuis plus d’un an, l’école accueille en son sein l’académie de magie Saint-Paul. Comme fondateur, on retrouve Olivier Rijkaert, plus connu sous le nom de Louis Loriot.

« Je fais partie de l’association des parents d’élèves », nous raconte-t-il. « On trouvait que les élèves manquaient un peu d’activité pour s’occuper l’après-midi. Je suis magicien professionnel depuis 15 ans et je me suis dit qu’on pourrait lancer une école de magie ».