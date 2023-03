L’azote, qui fait fulminer les Flamands, pose bien moins problème au Pays de Herve et en Ardenne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les fermiers flamands ont bloqué Bruxelles vendredi. Ils contestent l’absence de plan leur permettant d’évacuer les effluents de leur bétail. Au nord de Pays, on a misé sur une agriculture intensive. Or, comme l’Union Européenne serre la vis pour que l’épandage d’effluents soit compatible avec ce que le sol peut absorber sans polluer, le nord du pays est le couteau sous la gorge. Avec l’Europe qui menace de ne plus octroyer d’aides liées à la ruralité si la Flandre ne se coule pas dans le moule. Un manque à percevoir des subsides qui toucherait non seulement les fermes, mais aussi tout ce qui touche le développement rural, les voiries de campagne… Les partis flamands ne parviennent pas à accorder leurs violons… Le CD&V voudrait satisfaire les agriculteurs et le VLD et la N-VA sont bien moins disposés à le faire. Les Pays-Bas connaissent le même problème de surproduction d’effluents, explique Joseph Ponthier, ex-président national de la Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) : « Là, quand quelqu’un arrive à l’âge de la retraite, on détruit les étables ».

Et chez nous ? En Wallonie et en région verviétoise, est-on aussi englué dans nos effluents ? Et doit-on craindre un retour de flamme de l’UE ?