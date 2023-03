«Le carnaval, c’est d’abord la joie des retrouvailles»: à Leval, les gilles dansent avec les seniors (photos et vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Crachin et grisaille pour ce week-end carnavalesque dans plusieurs villages des entités de Binche et d’Estinnes. « C’est le jeu ! Ce qui nous fait chaud, c’est de nous retrouver » témoigne Gimi Fogolin, gille à La Relève et cheville ouvrière des Vîs Grands Pés.

A d., Gimi Fogolin, pilier des Vîs Grands Pés. - M.PW.

Les Pierrots et les Gais Lurons étaient eux aussi en nombre pour le rondeau du dimanche matin sur la place Saint-Pierre. En attendant le cortège de l’après-midi et le feu d’artifice du soir.