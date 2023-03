«A Leval, le carnaval, c’est d’abord la joie des retrouvailles»: voici les photos du cortège (photos et vidéos)

Crachin et grisaille pour ce week-end carnavalesque dans plusieurs villages des entités de Binche et d’Estinnes. « C’est le jeu ! Ce qui nous fait chaud, c’est de nous retrouver » témoigne Gimi Fogolin, gille à La Relève et cheville ouvrière des Vîs Grands Pés.

Les gilles ont notamment dansé avec les seniors des maisons de repos. - M.PW.