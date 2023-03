D1B: le gardien Thomas Vincensini pris à parti par les supporters de Virton: «C’est décevant...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette défaite de Virton face à Deinze a fait très mal à tous les Gaumais. Mais un joueur a certainement plus souffert que les autres, le dernier rempart Thomas Vincensini. En effet, le portier corse a, en plus de la déception liée au résultat, dû composer avec de nombreux quolibets en provenance des tribunes. Le public local a décidé de faire de lui le bouc émissaire et n’a pas hésité à réclamer Anthony Sadin pour les prochains matchs de l’Excel. Une situation évidemment pas facile à vivre pour le principal intéressé.