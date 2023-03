Quels films regarder en streaming, ce mois de mars? Notre sélection (vidéos)

de videos

« L’étrangleur de Boston » (Disney+) – le 17 mars

Résumé : Du réalisateur-scénariste primé, Matt Ruskin, ce thriller est basé sur l’histoire vraie de deux journalistes pionnières qui ont révélé l’histoire des meurtres de l’étrangleur de Boston dans les années 1960. Le film suit Loretta McLaughlin, reporter au sein du quotidien Record-American, qui devient la première journaliste à établir un lien entre les différents meurtres de l’étrangleur de Boston. À mesure que le tueur en série fait de nouvelles victimes, Loretta tente de poursuivre son enquête aux côtés de sa collègue et amie, Jean Cole, et ce malgré le sexisme inhérent à l’époque. Contre vents et marées, Loretta et Jean poursuivent leurs investigations au péril de leur vie, dans leur quête pour découvrir la vérité.