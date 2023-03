L’énorme don de Cristiano Ronaldo en soutien aux victimes du séisme en Turquie et Syrie

Plus de 50.000 personnes ont péri en Turquie et en Syrie dans le séisme du 6 février dernier. Cette tragédie a ébranlé le monde entier mais aussi le monde du sport. Cristiano Ronaldo, très affecté par le séisme, a décidé, d’aider, à sa manière les victimes du séisme.

Selon les informations du Daily Mail, Cristiano Ronaldo a envoyé un avion rempli de fournitures dans les régions afin d’aider les personnes touchées par le tremblement de terre. Parmi les fournitures, on retrouve ainsi des tentes, des colis alimentaires, des oreillers et des couvertures, des lits, de la nourriture pour bébés, du lait et des fournitures médicales pour aider à l’effort humanitaire. Les marchandises ont été envoyées à la fois en Turquie et en Syrie, précise ainsi nos confrères.