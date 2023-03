Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les centrales d’appels et les postes médicaux de garde de la province du Luxembourg sont en souffrance. En février dernier, des centaines d’appels destinés au 1733, le numéro de médecine de garde générale, sont tombés sur un répondeur invitant les patients à rejoindre directement le poste de garde le plus proche. Avec le risque de cacophonie que cela implique. Et le problème semble loin d’être résolu. « Cela s’est encore reproduit cette semaine », indique le docteur Guy Delrée, président de la Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Wallonie. « Comme ils sont en sous-effectifs, dès qu’un préposé tombe malade, le 1733 est mis dans le rouge. »