L’intersection rue Fernande Volral et rue Frédéric Mohrfeld à Jette fermée

Attention perturbations. À partir du lundi 6 mars, des travaux d’égouts et de voiries auront lieu à Jette. L’intersection rue Fernande Volral et rue Frédéric Mohrfeld sera fermée pour quatre semaines, sous réserve de conditions météorologiques.

Aucune circulation sera possible pendant ces travaux. Les habitations seront touours accessibles par les trottoirs. L’entrée des garages des numéros 21, 23 et 25 de la rue Fernande Volral se trouve dans la zone chantier. « Veuillez garer votre voiture en dehors de la zone de travail à tout moment. Un stationnement incorrect entraînera le remorquage de votre voiture », recommande Viabuild, en charge des travaux. « Nous ferons tout notre possible pour limiter au maximum les perturbations. Nous demandons votre coopération pour assurer la sécurité du chantier et des résidents, afin que nous puissons effectuer les travaux rapidement, efficacement et dans les règles de l’art. »