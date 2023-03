Bientôt un pôle de cybersécurité militaire à Redu? Benoît Piedboeuf interpelle le secrétaire d’Etat

« Le pôle spatial de Redu est un pôle majeur de développement scientifique, économique et touristique. La Région wallonne y finance un démonstrateur quantique, un cyber range et un planétarium. Le chef cybersécurité militaire de notre armée y voit la possibilité d’installer une antenne pour renforcer la formation cybermilitaire. Confirmez-vous cette installation de la cybersécurité militaire en province de Luxembourg en vue d’une formation en cybersécurité ? »

Grand défenseur de la province de Luxembourg, Benoît Piedboeuf a voulu avoir confirmation qu’un pôle de cybersécurité militaire allait bel et bien voir le jour à Redu.

Malheureusement, la réponse n’est pas si évidente, et le secrétaire d’Etat Thomas Dermine a renvoyé la balle à la ministre de la défense. « En novembre 2022, le gouvernement a décidé d’augmenter notre souscription aux programmes optionnels, ce qui permettra de soutenir les projets de l’ESEC. Je vous invite à interroger la ministre de la Défense sur la localisation des capacités de cybersécurité militaires. »

Une réponse qui ne satisfait pas le député. « Je l’ai interrogée. Il me revient que le centre de cybersécurité militaire serait installé à Charleroi et il ne me semble pas opportun de disperser les moyens. Le responsable de la cybersécurité militaire voulait pourtant installer un centre à Redu. La Wallonie a investi dans des simulateurs quantiques. Il faut veiller à la cohérence dans le développement des outils wallons pouvant apporter une plus-value. Je compte sur vous pour défendre l’intérêt de ce pôle. »