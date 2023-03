Pro League: Genk contraint au nul sur le terrain de Saint-Trond après avoir mené au score à deux reprises

Le Racing Genk a été tenu en échec sur le terrain de Saint-Trond, 2-2, dimanche après-midi à l’occasion de la 28e journée de Jupiler Pro League. Le leader limbourgeois n’a pris que 9 points sur 18 depuis le mercato et le départ de son attaquant Paul Onuachu vers Southampton.

Avec 67 points, Genk domine toujours le classement à six journées de la fin de la phase classique. Il devance l’Union (56 points) et l’Antwerp (54 points), qui joueront plus tard dimanche. Saint-Trond est 12e avec 36 points.