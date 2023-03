Enquête publique pour un pont Marchant cyclo-piéton à Anderlecht: 79 réactions favorables dont celles de 6 cabinettards!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le pont Marchant à Anderlecht sera-t-il bientôt dédié aux cyclistes et aux piétons ? La Région Bruxellois plaide pour ce réaménagement qui divise. En commission mardi, Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité, s’est réjouie de l’enquête publique qui s’est soldée par 113 réactions dont 79 en faveur du projet soumis. « Une situation remarquable et inédite », a-t-elle affirmé.

Nous avons obtenu la liste des personnes qui ont participé à l’enquête publique. Et quand on y regarde de plus près, certains noms retiennent l’attention.