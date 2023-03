«On a vu des policiers armés entourer la voiture»: à Mons, une course-poursuite se termine par trois voitures complètement sinistrées

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Emma fait partie des victimes. Sa voiture, pourtant correctement garée, a fait un bond et a fini sur le trottoir suite à la collision. Elle se souvient sans mal de cette nuit. « Ma voiture était garée en face de chez moi. Vers 4h du matin, j’entends un gros bruit. On est allé voir à la fenêtre et c’est là qu’on a vu les policiers entourer une voiture en pointant leur arme et en criant « À terre ! »