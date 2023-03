Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Certains la connaissent par ses apparitions au cinéma, sur le petit écran ou par ses chroniques à la radio, d’autres l’auront déjà admirée dans un théâtre. Les plus jeunes seront peut-être plus familiers avec ses enfants, Angèle et Romeo Elvis. La comédienne Laurence Bibot débarque à La Louvière pour la première d’un spectacle tout droit sorti de son amour du déguisement et des archives télévisées de la Sonuma : « Je Playback ».

Lors de votre dernier stand-up, Bibot Distinguée, vous aviez déclaré en avoir fini avec la scène. Pourtant, vous revoilà sur les planches…

Oui, c’est vrai ! Ça sonne vraiment comme mes faux adieux… En fait, je pense sincèrement avoir fait le tour du format stand up. Ici, ce sont plutôt mes playbacks qui sont en avant, et je suis là pour faire du lien. Je n’ai pas dit que je ne ferai plus de théâtre…

Vous allez donc présenter, en grand, un concept que vous avez lancé sur Instagram, où vous parodiez des archétypes féminins. Comment en avez-vous eu l’idée ?