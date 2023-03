Environ 400 personnes ont manifesté à Bruxelles pour la régularisation des sans-papiers

Organisée par plusieurs organisations et soutenue par les syndicats socialiste et chrétien, elle a rassemblé environ 400 personnes dimanche à Bruxelles. Les manifestants ont rappelé que 35.000 personnes ont proposé une loi en 2022 via la pétition IN MY NAME pour permettre cette régularisation selon des critères clairs et permanents. « C’est maintenant aux politiques de prendre leurs responsabilités », ont-ils fait savoir.

Cette manifestation intervient après que des centaines de réfugiés, de demandeurs d’asile, de personnes sans documents de séjour et de sans-abri ont passé des mois dans des conditions difficiles dans un squat de la rue des Palais, à Schaerbeek.