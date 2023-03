GP du Bahreïn: Max Verstappen remporte le premier rendez-vous de la saison devant Sergio Pérez

Max Verstappen a contrôlé la course du début à la fin, ne cédant la première place que le temps que son coéquipier Pérez ne rejoigne la voie des stands après lui. Le pilote néerlandais n’a jamais été inquiété par ses concurrents, creusant l’écart dès le premier tour pour s’envoler seul vers la 36e victoire de sa carrière.

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Bahreïn, la première manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche sur le circuit de Sakhir. Le double champion en titre néerlandais a devancé son coéquipier mexicain Sergio Pérez après 57 tours de piste, et l’Espagnol Fernando Alonso s’est classé troisième sur son Aston Martin.

Après l’extinction des feux, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), parti troisième, a pris un excellent départ pour s’emparer de la deuxième place de Sergio Pérez. Il a néanmoins été rattrapé par le Mexicain sur la piste, et a dû chasser les deux Red Bull jusqu’à un problème mécanique qui l’a forcé à abandonner au 41e tour.

La bataille pour le podium s’est alors jouée entre les Espagnols Fernando Alonso et Carlos Sainz. Le premier a d’abord dépassé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) en course dans une Aston Martin qui semble prête à jouer les premiers rôles avant de remporter son duel contre Sainz et de s’adjuger le 99e podium de sa carrière.