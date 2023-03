Dossier azote en Flandre: Jan Jambon mise sur une «proposition de déblocage»

Des 13 points critiques du dossier, onze auraient été tranchés, dont celui de la liste « rouge » des entreprises qui seront forcées de cesser leurs activités. Reste à clarifier la différence de règles entre industrie et agriculture, ainsi que la possibilité pour certains acteurs de reprendre à leur compte des marges d’émissions si un autre émetteur cesse (le « saldering »).

Les présidents de parti Bart De Wever (N-VA) et Sammy Mahdi (CD&V) se sont abstenus durant le week-end de faire des déclarations tapageuses sur les plateaux de télévision. Le premier a résumé la situation en expliquant que tous les éléments du dossier sont connus et qu’il ne sert à rien de prolonger le débat. Le second a maintenu sa ligne de conduite, d’exiger un accord qui soit bien vu par les agriculteurs.