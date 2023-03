D1A: l’Union retrouve le sourire après sa victoire face à Eupen (2-1)

Après trois matchs sans victoire et une élimination en demi-finale de la Coupe de Belgique, l’Union Saint-Gilloise a renoué avec la victoire en battant Eupen 2-1, dimanche. Réconfortés par Simon Andingra (14e) et Yorbe Vertessen (52e), les Bruxellois (59 points) reprennent la deuxième place que leur avait ravie l’Antwerp (57 points), vainqueur 5-0 du FC Malines. Eupen, qui a réduit le score Smail Prevljak (90e+5), est 15e (26 points).

Pour interrompre la série négative, Karel Geraerts a laissé Victor Boniface et Bart Nieuwkoop au repos au profit d’Adingra et de Gustaf Nisson, aligné devant en duo avec Vertessen. On n’avait pas encore grand-chose quand, trouvé par Teddy Teuma à l’entrée de la surface, Adingra s’est débarrassé de deux défenseurs eupenois d’une feinte de corps avant de se déporter dans l’axe et enrouler une frappe dans le coin opposé (11e, 1-0) Par contre, Abdul Nurudeen ne s’est pas laissé surprendre par une tentative peu puissante de Vertessen (17e). L’Union a conservé la maîtrise du jeu face à Eupen, qui a souffert et s’est rarement approché de la cage adverse.