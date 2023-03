Une centaine de demandeurs d’asile dorment depuis des mois dans la rue à Liège suite à un imbroglio administratif entre Fedasil et le CPAS

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un problème digne d’un roman de Kafka qui se déroule depuis des mois entre Fedasil et les CPAS des grandes villes. Et particulièrement ceux de Bruxelles et de Liège.

« Depuis septembre, Fedasil ne parvient plus à accueillir tous les demandeurs d’asile, explique Jean-Paul Bonjean, le président du CPAS de Liège. Et sur la fiche de ceux qu’il laisse dans la rue, il indique le code ‘207’. Et par ce simple fait, nous ne pouvons pas aider ces personnes directement. Elles doivent se débrouiller toutes seules durant des mois, le temps que la justice nous y condamne. »