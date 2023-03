Challenge La Meuse | La Verviétoise Aline Pesser s’adjuge le trail de La Lionne, à La Gileppe

Mais cette désaffection pour le trail ne l’a pas empêchée de se présenter au départ du trail de La Lionne, disputé ce samedi du côté de La Gileppe dans le cadre du challenge La Meuse. Et elle s’y est imposée chez les dames, en prenant la 18e place au classement général. Née en 1972, elle concourt chez les Aînées 2, mais elle a devancé toutes les autres concurrentes à l’arrivée, en bouclant la distance dans un excellent temps de 1 heure 44 minutes et 39 secondes.

Lorsque nous l’avions interrogée en septembre dernier, Aline Pesser n’y allait pas par quatre chemins : « Moi, je suis pure route. Le trail, ce n’est pas fait pour moi. Je n’aime pas ça, car c’est trop vallonné. Je n’apprécie pas les cross non plus », nous disait-elle.

Chez les Messieurs, c’est le Liégeois Gérald Gysen qui s’est imposé, dans un temps de 1 heure 30 minutes et 46 secondes. Niels Vanheuverbeke et François Jacob complètent le podium de la course. Au total, 114 concurrents ont bouclé le parcours de 20 kilomètres.