Canalisations qui fuient, chauffage en panne, dépôts sauvages… Une Verviétoise dénonce le manque de réactivité de Logivesdre: «J’avais 14 degrés dans mon salon»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Malgré un hiver relativement sec, il a fait froid la semaine dernière. Des températures extérieures négatives qui ont eu des conséquences pour Jacqueline Monami et les autres locataires de l’immeuble de Logivesdre situé rue Pierre Fluche. « La semaine dernière, le chauffage est à nouveau tombé en panne. Il avait montré quelques signes de faiblesse plus tôt. Mais là, impossible de le faire fonctionner », explique la sexagénaire qui a vécu plusieurs jours avec une température de 14 degrés dans son salon. « Je fais fort attention à mes consommations énergétiques. Je ne chauffe que le salon quand je suis présente mais là, il faisait glacial », ajoute la locataire, qui reconnaît qu’elle ne prend plus la peine de contacter Logivesdre, même si les problèmes s’accumulent.