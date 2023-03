D1A: l’Antwerp atomise Malines et prend la deuxième place à l’Union

Chez les Anversois, Mark van Bommel n’a pas pu compter sur Toby Alderweireld et Calvin Stengs, blessés, et Ritchie De Laet, suspendu. Balikwisha a pris place sur le banc alors que Zeno Van Den Bosch, Gaston Avila, Mandela Keita et Arbnor Muja figuraient dans le onze de départ. A Malines, Birger Verstraete (prêté par l’Antwerp) et Rob Schoofs (blessé) n’étaient pas présents et Alec Van Hoorenbeeck a été relégué sur le banc. Jordi Vanlerberghe, Lucas Bijker et Dimitri Lavalée ont débuté le duel.