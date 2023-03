Perturbations et grève toute cette semaine en région liégeoise

Bien que les services publics soient essentiels à notre société, ils sont de plus en plus mis sous pression. Le manque de personnel, les budgets réduits et la charge de travail croissante ont un impact sur la qualité des services rendus. C’est le constat que dressent les syndicats des services publics de la province de Liège qui prévoient une semaine d’actions de protestation du 6 au 10 mars.

Selon Gaston Merkelbach, secrétaire régional CSC Services publics, ces actions visent à rappeler l’importance des services publics pour la démocratie ainsi que leur rôle crucial dans notre société : « Nous ne pouvons pas nous passer des services publics », estime-t-il. « A force de réduire les effectifs et de raboter les budgets, la qualité du service offert baisse et la santé des travailleurs est mise en danger ».