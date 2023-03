Emin, le Bruxellois éliminé de Koh-Lanta: «Il n’y pas de solidarité entre Belges...» Le doyen de cette saison du jeu de TF1 a été éliminé par ses camarades de l’équipe rouge à l’issue du sixième jour, dans l’émission diffusée mardi dernier. Le Bruxellois revient sur son parcours. Emin aurait aimé rester plus longtemps sur l’île. - TF1

Par Thibaut Fassuleto

À peine arrivé, l’aventure s’est déjà arrêtée pour vous. Comment réagissez-vous suite à votre élimination ? Tout d’abord, je suis très heureux d’avoir fait cette magnifique aventure. J’en rêvais depuis 20 ans. Je ne peux pas me plaindre parce que j’ai mis les pieds sur l’île et je suis resté six jours. J’ai adoré cette aventure fantastique. Évidemment, j’ai été éliminé beaucoup trop tôt à mon goût. Je pense qu’il y avait la possibilité d’aller plus loin. Mais bon, c’est comme ça.

Votre âge a-t-il selon vous joué en votre défaveur ?

Oui bien sûr. Quand on est plus âgé et moins sportif dans « Koh-Lanta », c’est très compliqué les deux premières semaines. Comme on ne se connaît pas encore assez à ce stade du jeu, on essaie de trouver un argument pour éliminer le premier venu. Le premier argument sur lequel tout le monde saute est l’âge.

Pourquoi avez-vous confié à Rudy avoir trouvé ce pouvoir de double vote ? Au moment où je le fais, je ne savais pas que Rudy était dans la stratégie. En fait, il voulait garder Helena et m’éliminer. J’ai été transparent, c’est ma plus grosse erreur. Ça m’a été fatal. Ces votes, à l’unanimité contre vous, vous ont-ils blessé ? Oui, je n’ai pas peur de le dire. Quand tout le monde vote contre vous, c’est très dur. Je comprends pourquoi ils l’ont fait mais malgré tout ça m’a blessé. Helena, Élodie sont belges comme vous. Où est passée la solidarité entre Belges dans votre équipe ? Il n’y en a pas. Quand on est arrivé sur l’île et qu’on a vu qu’il avait deux autres Belges, on a eu très vite un problème avec Helena, car elle s’est mise tout le monde à dos dès le premier jour. Ensuite, dans « Koh-Lanta », vous ne regardez pas si vous êtes belge, français ou suisse. Ce n’est la nationalité qui vous rapproche mais les affinités. Quel est votre meilleur souvenir ? Et le pire ? Le meilleur, c’est quand j’ai sauté à l’eau pour commencer l’aventure et la première victoire contre les jaunes. On voulait absolument gagner, et c’était vraiment de la joie pure, une libération. Le pire, c’est mon élimination prématurée. J’ai également un souvenir horrible de la toute première nuit, c’était très dur à vivre.