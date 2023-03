Philippe Etchebest se confie à l’occasion de la nouvelle saison de Top Chef: «Les chefs étoilés ne sont pas des voleurs!» « Top Chef » est de retour avec plein de nouveautés. Une 14 esaison sur RTL-TVI ce lundi soir. Deux épreuves vont départager, chaque semaine, les seize candidats. Dans le jury, on retrouve Philippe Etchebest qui n’a rien perdu de son franc-parler. «Un jeu télévisé ne reflète pas la réalité de la vie d’un restaurant gastronomique.» - M6

Par Thibaut Fassuleto

Pourquoi avez-vous accepté de rempiler pour une nouvelle saison ? Parce que je m’amuse. Au début, j’avais pris ça comme une petite récréation et je pensais que ça allait durer un ou deux ans et en fait, ça fait douze ans maintenant (rires). Finalement, ce qui est important, c’est d’avoir toujours ce plaisir, cette envie et cet enthousiasme. Mais c’est surtout, le fait de rencontrer à chaque fois de nouveaux candidats, c’est ça qui est bien. Cette saison est différente par les épreuves et les thématiques qui sont données. Il y a aussi de nouvelles mécaniques. Ça a beaucoup changé donc ça crée de la diversité et pour nous aussi, de la nouveauté. Ça nous motive encore plus comme membres du jury.

Ces nouveautés étaient nécessaires ?

C’est toujours nécessaire. Pour tout le monde, c’est important de se renouveler et de se remettre en question, à commencer par moi qui fait ça depuis longtemps. Moi, j’ai besoin de ce renouveau pour ne pas tomber dans une routine et une monotonie parce que ça peut vite devenir ennuyant. La particularité de « Top Chef », c’est justement d’éviter de tomber dans cette monotonie pour nous, mais aussi pour les téléspectateurs. C’est important d’apporter des nouvelles choses à chaque fois.

Précisément, que pensez-vous de cette compétition parallèle et secrète avec Hélène Darroze ? Ce concours parallèle est une bonne idée. Ça nous a amené beaucoup de surprises. On ne savait pas ce qui allait sortir de ce concours parallèle. Jusqu’à la fin, on n’a pas su qui allait gagner cette compétition secrète. Je ne peux rien dire mais c’était complètement improbable, pas parce que le candidat était mauvais, mais c’est par rapport à ce qu’il a dû faire. Finalement, c’était vachement bien parce qu’on a eu de belles surprises. Ce nouveau dispositif a permis à ceux ont été éliminés tôt et qui n’ont pas réussi à s’exprimer de revenir et de montrer toute l’étendue de leurs capacités. Comment trouvez-vous les candidats de cette 14ᵉ saison ? À chaque fois, ces jeunes sont tous passionnants. Chaque année, on découvre de nouveaux talents avec leurs spécificités et leur caractère. C’est toujours un régal. Vous saviez en faire autant qu’eux à leur âge ? Clairement non. C’est bluffant parce qu’aujourd’hui, les jeunes ont accès à des outils comme internet. Ils ont la possibilité de voir énormément de choses, ce qu’on n’avait pas nous à l’époque. Parmi les thèmes imposés cette année, les candidats doivent cuisiner un menu gastronomique à moindre coût. Ne craignez-vous pas les éventuels commentaires négatifs des détracteurs ? Il ne faut pas faire d’amalgames. Les candidats ont tout fait pour tirer vers le bas le prix de revient qui n’est pas représentatif des coûts qu’on propose en restaurant. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération autour d’un produit, comme la main-d’œuvre, les coûts fixes, l’investissement… Les gens ne doivent pas croire que les chefs étoilés sont des voleurs. Une épreuve dans un concours télévisé n’est pas la réalité de la vie d’un restaurant gastronomique. Vous savez, j’ai l’habitude de dire ce que je pense. Je m’en contrefiche de l’avis des autres, mais je fais attention à ce que je dis pour protéger mes proches. Les critiques pourraient les blesser plus que moi. Est-ce que vous participez à l’élaboration des thématiques ? On participe parfois. Ça nous oblige à avoir une réflexion sur le thème demandé pour pouvoir aussi accompagner les candidats. Ils ont cette mécanique et cette ouverture d’esprit que nous n’avons pas de temps en temps.